«تعليم الوادي الجديد»: توزيع لوحات «لغة الإشارة» على مدارس المحافظة

قال المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، إن توزيع لوحات لغة الإشارة على مدارس المحافظة يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وذلك لتسهيل تخاطب الأفراد مع ذوي القدرات الخاصة.

الخطة تستهدف جميع المدارس والمنشآت الحكومية

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، أنّ الخطة تستهدف جميع المدارس والمنشآت الحكومية والوحدات المحلية والمنشآت الصحية والمنشآت العامة.

تنفيذ خطة التدريب الصيفي بجميع مدارس المحافظة

وفي سياق متصل، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد أنه جرى تنفيذ خطة التدريب الصيفي على جميع مدارس المحافظة، حيث جرى عقد ورش عمل ونشرات توعية للصم وضعاف السمع.