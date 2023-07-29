«مياه المنوفية»: استخدام لغة الإشارة لذوي الهمم في مراكز خدمة العملاء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، بشرى سارة لذوي الهمم من غير القادرين على السماع، حيث وفرت خدمة التعامل بلغة الإشارة في مراكز خدمة العملاء، وهو ما لقي ترحيبا كبيرا من المواطنين.

لغة الإشارة في شركة المياه

وقالت شركة المياه في بيان: «تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن توافر خدمة التعامل بلغة الإشارة في مراكز خدمة العملاء التابعة للشركة، للتعامل مع الصم والبكم وضعاف السمع، تماشيا مع سياسة الدولة نحو دمج ذوي الهمم بالمجتمع ومساعدتهم على الاستفادة من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بسهولة ويسر وبجودة عالية».

مبادرات توعية للحفاظ على المياه

على صعيد آخر، تكثف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، جهودها في تنفيذ تنفيذ مبادرات توعوية للحفاظ على المياه والتعريف بكيفية الحفاظ على مشروعات البنية الأساسية والاستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم عقد كبير من المبادرات خلال الفترة الماضية.

وقال المهندس محمد نجيب، صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إن المبادرات تشمل إجراء استطلاعات لرأي المواطنين في الخدمات المقدمة بمياه الشرب والصرف الصحي والتعرف على مشكلاتهم لبحثها وحلها.