استقرار أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الأحد.. اعرف بكام؟

قال ناصر شنب، عضو شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن أسعار الأسمنت تشهد الفترة الحالية استقرارا ملحوظا في السوق، وذلك منذ بداية أغسطس الجاري، وهناك توقعات باستمرار حالة الاستقرار حتى نهاية الشهر.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن سعر طن أسمنت المعلم يسجل اليوم 1683 جنيها، وأسمنت السهم 1680 جنيها، وأسمنت الفهد 1620 جنيها كما يسجل سعر أسمنت وادي النيل 1680 جنيها وأسمنت المسلح 1750 جنيها، فيما وصل سعر أسمنت جنوب الوادي 1710 جنيهات.

أسعار الأسمنت اليوم

وتابع أن سعر أسمنت المخصوص يسجل اليوم الأحد 1700 جنيها وأسمنت العسكري 1825 جنيها، كما يبلغ سعر أسمنت النصر 1850 جنيها، وأسمنت النصر 1845 جنيها، بينما يسجل أسمنت سيناء 42.5 في الأسواق 1830 جنيها، وأسمنت حلوان 1860 جنيها.