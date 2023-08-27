رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

استقرار أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الأحد.. اعرف بكام؟

كتب:

مريم حنفي
12:29 م | الأحد 27 أغسطس 2023
أسعار الأسمنت اليوم

أسعار الأسمنت اليوم

قال ناصر شنب، عضو شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن أسعار الأسمنت تشهد الفترة الحالية استقرارا ملحوظا في السوق، وذلك منذ بداية أغسطس الجاري، وهناك توقعات باستمرار حالة الاستقرار حتى نهاية الشهر.  

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن سعر طن أسمنت المعلم يسجل اليوم 1683 جنيها، وأسمنت السهم 1680 جنيها، وأسمنت الفهد 1620 جنيها كما يسجل سعر أسمنت وادي النيل 1680 جنيها وأسمنت المسلح 1750 جنيها، فيما وصل سعر أسمنت جنوب الوادي 1710 جنيهات. 

أسعار الأسمنت اليوم 

وتابع أن سعر أسمنت المخصوص يسجل اليوم الأحد 1700 جنيها وأسمنت العسكري 1825 جنيها، كما يبلغ سعر أسمنت النصر 1850 جنيها، وأسمنت النصر 1845 جنيها، بينما يسجل أسمنت سيناء 42.5 في الأسواق 1830 جنيها، وأسمنت حلوان 1860 جنيها.

اقرأ المزيد:

الحكومة تستعين بالخبراء الاجانب لحل مشكلة ارتفاع اسعار الاسمنت

الاسمنت يواصل تراجعه.. وبورتلاند طرة يباع بـ903 جنيها

تراجع أسعار الاسمنت.. والعربية بـ 915 جنيها للمستهلك

محافظ قنا يبحث آلية الاستفادة من مياه الصرف الصحي مع مسئولي شركات الاسمنت

السوق السعودي يرتفع 11% منذ مطلع العام الحالي وقطاع الاسمنت يرتفع منفردا

بقلم مريم حنفي