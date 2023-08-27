سعر جرام الذهب عيار 21.. لماذا يفضله المصريون؟

يتابع عدد كبير من المواطنين أسعار الذهب بشكل يومي للتعرف على مستجدات أسعاره، إذ يُعد الذهب إحدى أبرز طرق ادخار الأموال خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 لأنه الأكثر رواجا واستهلاكا من المواطنين لأسباب عديدة.

تستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في محلات الصاغة حسب آخر تحديث كشفته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن 2265 جنيهاً للشراء، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية، ويعد عيار 21 الأكثر انتشاراً في مصر بين المواطنين للكثير من الأسباب التي تجعله المفضل لدى شريحة كبيرة من المواطنين.

سر تفضيل عيار 21 عند المصريين

وبحسب الشعبة العامة للذهب يفضل عدد كبير من المصريين الذهب عيار 21 لأنه يحتوي على كمية أكبر من الذهب مقارنة بالمعادن الأخرى الممتزجة به، ومقارنة بعيار 18، كما أنه أقل من حيث سعر المصنعية مقارنة بعيار 18 الذي ترتفع فيه قيمة المصنعية، كما أنه يستخدم في صناعة الجنيهات الذهب التي يتجه العديد من الأشخاص لشرائه لإدخار الأموال وحفظ قيمتها.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب بجميع الأعيرة في السوق المصري.

سعر جرام الذهب عيار 24 الآن

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الآن بالتعاملات الصباحية 2589 جنيهاً للشراء، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية، ويعد عيار 24 الأكثر نقاءً.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن 1941جنيهاً للشراء، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الآن 1510 جنيهات للشراء، أما سعر جرام الذهب عيار 22 فسجل 2373 جنيهاً للشراء، وذلك قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب الآن 18120 جنيهاً للشراء، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية، وهو الذي يزن 8 جرامات من عيار 21.