إخماد حريق محدود داخل مصنع أسمنت في المنيا

أخمدت قوات الحماية المدنية حريقا محدودا اندلع داخل فرن فحم بمصنع أسمنت بقرية بني خالد التابعة لمركز سمالوط، في شرق النيل بمحافظة المنيا، دون وقوع إصابات بشرية.

حريق في فرن فحم بمصنع أسمنت

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل فرن فحم بمصنع أسمنت أبيض في قرية بني خالد التابعة لمركز سمالوط.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، جرى إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده، ورجحت التحريات الأولية نشوبه بسبب حدوث ماس كهربائي دون إصابات بشرية، وأسفر الحريق عن خسائر مادية بفرن الفحم الذي اندلع به الحريق، وجرى إخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

بلاغ بنشوب حريق هائل

وتلقت سلطات الأمن في وقت سابق، بلاغا بنشوب حريق هائل داخل منزل مكون من 3 طوابق بعزبة بدوي بحي غرب مدينة المنيا، بسبب ماس كهربائي، وتمكنت الحماية المدنية من إخماده، وقد أسفر عن إصابة ربة منزل جرى نقلها للمستشفي، واحتراق أنتريه ومطبخ وغرفة نوم بالطابق الأرضي.