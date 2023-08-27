رئيس الهيئة العامة للكتاب يعلن تنظيم أول معرض في السويس

قال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إنّ معرض الكتاب في محافظة السويس هو الأول بالمحافظة، ويضم 40 ناشرا في دورته الأولى، موضحًا أنّ السويس شهدت من قبل مجموعة من معارض الكتب الصغيرة في قصور الثقافة، وكانت مقتصرة على الكتاب فقط.

مشاركة 40 ناشرا في المعرض

وأضاف رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، أنّ 40 ناشرا من دور النشر الحكومية والخاصة يشاركون في المعرض المنعقد في ممشى أهل السويس، متابعا بأنّ السويس عامرة بتراثها وتاريخها وفنونها، والكثير من المصريين يفدون إليها في هذه الفترة، هذا بجانب أن خطة وزارة الثقافة أن يكون هناك الكثير من المعارض في المحافظات المصيفية لعموم الشعب المصري اللذي يزور تلك المدن في هذه الفترة.

سيارة متنقلة لمكتبة مصر العامة

وذكر رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب أنّه عند تصميم معرض للكتاب في المحافظات تكون هناك رؤى عديدة يجب أن تتوفر لدى المعرض، منها أن يكون فضاء ثقافيًا تفاعليًا حقيقيًا من خلال الأنشطة المختلفة التي تتم بالمحافظات، مشيرًا إلى أنّ معرض السويس يعد واحدًا من أطول معارض المحافظات يبدأ من 26 أغسطس وحتى 8 سبتمبر.

ويضم في برنامجه أنشطة للطفل بالمجان، وورشا للرسوم والحرف التقليدية والتثقيف: «مكتبة مصر العامة انضمت للمعرض لأول مرة بسيارة متنقلة، وستكون موجودة بمعارض المحافظات الفترة المقبلة».