برنامج صباح الخير يا مصر: ريم أسامة.. موهبة جمعت بين الفن وعلوم الطب

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، تقريرا تحت عنوان «ريم أسامة.. موهبة جمعت بين الفن وعلوم الطب» تجسدت في الدكتورة ريم أسامة استشاري طب وجراحة العيون ومدرس بجامعة عين شمس، حيث عشقت الرسم منذ طفولتها.

موهبة الرسم منذ 2015

ورغم موهبتها واحترافها الرسم، إلا أنها فضلت أن تلتحق بكلية الطب حتى تخرجت وجمعت بين المهنتين في وقت واحد، «الطب والرسم».

قالت الدكتورة ريم أسامة خلال مداخلة عبر تطبيق ZOOM: «موهبة الرسم ظهرت لديّ منذ صغري، ولكن بالنسبة إلى الرسم على الأثاث فقد بدأته في عام 2015، لأنه ممتع أكبر بكثير من الرسم على التابلوهات العادية، حيث اختار شكل القطع ومكانها والألوانه وغيرها، وبالتالي فإن مثير ورائع بالنسبة لي».

ننفذ أعمال النجارة من البداية

وأضافت: «ننفذ أعمال النجارة من البداية، وكان لديّ فريق يتكون من مهندس ونجار ونجعل العميل يختار أي شكل، ثم نتناقش حول الألوان وبعد ذلك أقوم بتنفيذها، وفي العامين الماضيين بدأت أنفذ القطع والرسومات المختلفة بفكري الخاص وأبيعها كما لو كانت تابلوه».