من هو صاحب قصة شعر أحمد زكي في فيلم «كابوريا»؟.. مستوحاة من «تايسون»

قصّة شعر كانت هي الأبرز بين جيل التسعينيات، وتسارع على قصّها العديد من الشباب بعد عرض الفيلم الذي أنتج عام 1990 «كابوريا» للفنان الراحل أحمد زكي، ومن إخراج خيري بشارة، إلا أنّ البعض يجهل من هو الشخص الذي كان سببًا في ظهور هذه القصّة بين شباب الجيل في ذلك الوقت.

المخرج خيري بشارة يقول في تصريحات تليفزيونية سابقة، إنّ قصّة «كابوريا» كانت معروفة في العالم خلال هذا الوقت بـ«حلقة تايسون»، ثم أطلق عليها «كابوريا» بعد ذلك من قِبل فريق العمل حتى تلائم اسم الفيلم.

وللاطلاع على الشخصية الحقيقية وراء قصّة شعر «كابوريا» والحكاية الأصلية لها بحسب ما رواها مخرج الفيلم، يمكنك الضغط على الرابط هنــــــــــا.