خيري بشارة يكشف سر قصة «كابوريا» لأحمد زكي: استوحيتها من تايسون

قال المخرج خيرى بشارة، إنه أصر على وضع اسم الفنان الراحل أحمد زكي على «أفيش» فيلم «العوامة 70»، ويعد أول فيلم في مساره المهني.

أصل قصة «كابوريا»

وأضاف خيري بشارة خلال لقاء ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة «CBC»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أنه كانت تجمعه صداقة بالفنان أحمد زكي ويعشق فنه، لافتا إلى أن قصة شعر كابوريا كان أصلها «حلقة تايسون» في دول العالم ثم استوحيتها منه ولقبوها في الفيلم بقصة «كابوريا» نسبة للفيلم.

وأوضح أنه يعشق مشاركة أحمد زكي في فيلم كابوريا، ونجح خلالها بالتأمل والبحث والتجديد في مسيرته الفنية، والذي لاقى إعجاب الجمهور بمجرد طرحه في دور العرض وقتها.

من ناحية أخرى، كشف خيري بشارة عن عشقه للتغيير طيلة الوقت وكره الملل والرغبة فى دخول تحديات، لافتا إلى أن راويته الأخيرة «الكبرياء الصيني»، تحكي عن صيني جاء مصر بالصدفة تدور حول فترة تاريخية طويلة ممتدة عبر مصر والصين فى فترة الثلاثينات وحتى التسعينات.

تفاصيل روايته الجديدة

ولفت إلى أن الرواية مستلهمة من أحداث حقيقية وأضاف إليها تفاصيل أخرى جديدة تدور حول قدوم بطل صيني إلى مصر بالصدفة ويعيش بها ويكون أسرة وينجب أطفالا واستقر بها طيلة حياته وكانت رحلة طويلة.

وأشار إلى أن كتاباته دائما تهتم بالبحث والدراسة وهذه الرواية جعلته يقرأ كثيرا عن تاريخ وجغرافيا الصين وعاداتها، وتقاليدها، لافتا إلى أنه فكر في تحويل الرواية لفيلم ولكن تكلفته ستكون ضخمة للغاية، منوها بأن روايته كانت رحلة للمعرفة واستغرقت كتابتها 4 سنوات والجزء الأكبر كان رحلة البحث بإضافة بعض رتوش الإبداع والخيال.