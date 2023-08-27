عاجل.. قرار جديد في اتحاد جدة السعودي بسبب محمد صلاح.. «الفرعون يتحكم»

لا يزال نادي اتحاد جدة السعودي، متمسكا بالتعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، رغم تمسك «الريدز» بالإبقاء عليه في ظل تبقي موسمين في عقده.

محمد صلاح يتحكم في مصير الراحلين عن اتحاد جدة السعودي

وكشفت تقارير صحفية سعودية، عن تحكم صفقة محمد صلاح، في مصير اللاعبين الراحلين عن اتحاد جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط».

وأوضح التقرير: «نونو سانتو قرر تأجيل اتخاذ أي قرار بشأن اللاعبين الراحلين في الوقت الحالي، حتى اتضاح الصورة بشأن التعاقدات الجديدة، وعلى رأسها محمد صلاح».

اتحاد جدة يكثف مفاوضاته للتعاقد مع محمد صلاحوأكمل: «كانت النية تأجيل التعاقد مع محمد صلاح للميركاتو الصيفي 2024، إلا أن إصرار القائمين على المفاوضات جعل الأمور تبدو أسرع وتقرب النادي من حسم الصفقة».

ويواصل نادي اتحاد جدة محاولاته المكثفة للظفر بخدمات محمد صلاح، لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد، إلا أن ليفربول يتمسك بموقفه حتى الآن، بالإبقاء على الفرعون المصري في «أنفيلد»، وآخرها تأكيد الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق على بقاء اللاعب في صفوف «الريدز».