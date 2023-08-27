عاجل.. مفاجأة تنتظر محمد صلاح بعد مباراة نيوكاسل يفجرها فابريزو رومانو

أعلن فابرزيو رومانو خبير الانتقالات في العالم، عن مفاجأة بشأن انتقال محمد صلاح نجم نادي ليفربول إلى نادي اتحاد جدة السعودي عقب مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، والتي من المقرر أن تقام مساء اليوم على ملعب الأنفيلد معقل نادي ليفربول، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي البريميرليج.

فابرزيو رومانو: ليفربول متمسك باستمرار محمد صلاح

وقال فابرزيو رومانو في مداخلة عبر قناة ssc السعودية أن هناك سباق محموم من جانب أندية الدوري السعودي للمحترفين على ضم محمد صلاح ومن بين هذه الأندية بالتأكيد نادي اتحاد جدة الذي يرغب في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وهناك أمور سيتم حسمها خلال 48 ساعة من أجل حسم انتقاله بصيغة رسمية إلى نادي اتحاد جدة من عدمه بشكل نهائي.

محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي

وتابع، ليفربول متمسك باستمرار محمد صلاح ضمن صفوفه خلال منافسات الموسم الجاري، ومن ثم بحث الأمر بعد ذلك خلال الفترة القادمة، ولم يحدث أي تغيير حتي هذه اللحظة بشأن انتقاله إلى نادي اتحاد جدة، والأمر متوقف على موافقة ليفربول لحسم انتقاله إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وأكدت قنوات الرياضية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية، أن محمد صلاح سينتقل إلى صفوف نادي اتحاد جدة عقب مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد والتي من المقرر أن تقام مساء اليوم على ملعب نيوكاسل، وسيودع صلاح الجماهير عقب نهاية المباراة.