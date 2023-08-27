رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

إعلامي سعودي يكشف موعد أول مباراة لـ محمد صلاح مع اتحاد جدة حال انتقاله

كتب:

محمود شكر
02:31 ص | الأحد 27 أغسطس 2023
محمد صلاح

محمد صلاح

كشف الإعلامي السعودي عبدالعزيز المريسيل، عن أول مباراة للنجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي مع نادي اتحاد جدة السعودي، بعد تأكيدات القنوات الرياضية السعودية، أن مسؤولي النادي أتمموا الاتفاق على ضم النجم المصري لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الجارية.

عبدالعزيز المريسيل: محمد صلاح سيشارك مع اتحاد جدة أمام الهلال ونشر المريسيل فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن محمد صلاح أتم بالفعل اتفاقه مع نادي اتحاد جدة من أجل الانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وستكون مباراة نيوكاسل يونايتد هي الأخيرة له مع نادي ليفربول وسينتقل إلى اتحاد جدة.

وتابع أن محمد صلاح سيشارك مع نادي اتحاد جدة في مباراة الديربي أمام الهلال، أول سبتمبر المقبل.

من جهته، أكد فابرزيو رومانو خبير الانتقالات في العالم، أن ليفربول متمسك باستمرار محمد صلاح ضمن صفوفه في الموسم الجديد، مشيرا إلى أن هناك سباقا محمود من جانب أندية الدوري السعودي للمحترفين، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الحالية، ولكن المفاوضات لا زالت جارية حاليا.

اقرأ المزيد:

10 معلومات عن محمد قدوس بديل صلاح المرتقب في اتحاد جدة.. بدأ مسيرته من مصر

لو رحل لاتحاد جدة.. أرباح المقاولون من انتقالات محمد صلاح تتجاوز ربع مليار

عاجل.. تطور جديد ومهم في مفاوضات انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة

عاجل.. ليفربول يحدد بديل محمد صلاح بعد أنباء اقترابه من اتحاد جدة
بقلم محمود شكر