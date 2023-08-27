إعلامي سعودي يكشف موعد أول مباراة لـ محمد صلاح مع اتحاد جدة حال انتقاله

كشف الإعلامي السعودي عبدالعزيز المريسيل، عن أول مباراة للنجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي مع نادي اتحاد جدة السعودي، بعد تأكيدات القنوات الرياضية السعودية، أن مسؤولي النادي أتمموا الاتفاق على ضم النجم المصري لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الجارية.

عبدالعزيز المريسيل: محمد صلاح سيشارك مع اتحاد جدة أمام الهلال ونشر المريسيل فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن محمد صلاح أتم بالفعل اتفاقه مع نادي اتحاد جدة من أجل الانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وستكون مباراة نيوكاسل يونايتد هي الأخيرة له مع نادي ليفربول وسينتقل إلى اتحاد جدة.

الاعلامي عبدالعزيز المريسل : @ALMRISEUL

اول مباراة محمد صلاح سيكون ضد الهلال pic.twitter.com/jTj6mGKdDu — مساحات كروية (@Fotball_Speaces) August 26, 2023

وتابع أن محمد صلاح سيشارك مع نادي اتحاد جدة في مباراة الديربي أمام الهلال، أول سبتمبر المقبل.

من جهته، أكد فابرزيو رومانو خبير الانتقالات في العالم، أن ليفربول متمسك باستمرار محمد صلاح ضمن صفوفه في الموسم الجديد، مشيرا إلى أن هناك سباقا محمود من جانب أندية الدوري السعودي للمحترفين، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الحالية، ولكن المفاوضات لا زالت جارية حاليا.