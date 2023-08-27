عاجل.. مفاجأة لـ محمد صلاح.. 3 أندية تفاوض الفرعون بعروض ضخمة

يبدو أن تصريحات الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، التي أكد خلالها عدم وجود أي نية للتفريط في خدمات محمد صلاح، لم تكن كافية من أجل إنهاء الجدل حول مصير الفرعون المصري مع «الريدز»، في ظل إصرار اتحاد جدة السعودي، على الظفر بجناح منتخب مصر، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

محمد صلاح على رادار ميلان الإيطالي«ترانسفير ماركت» الموقع المختص بالأرقام والإحصائيات في كرة القدم حول العالم، أبرز النسب الخاصة بانتقالات الفرعون المصري المحتملة، والتي أشارت إلى ارتفاع نسبة اقتراب محمد صلاح من اتحاد جدة، مع وجود اهتمام من بعض الأندية الأخرى داخل أوروبا.

ووفق الموقع، فإن ميلان الإيطالي يضع محمد صلاح ضمن أبرز اهتماماته في الفترة المقبلة، من أجل التوقيع معه في موسم البحث عن استعادة لقب الدوري الإيطالي، الذي خسره لصالح نابولي في الموسم المنقضي، في إشارة إلى أن فرص انتقاله إلى «الروسونيري» وصلت لنسبة تخطت الـ30%.

الهلال السعودي أيضا لا يزال يضع محمد صلاح ضمن اهتماماته، إذ كان يحاول التعاقد مع الفرعون المصري في وقت سابق، لكن تمسك نادي ليفربول باستمراره حال دون إتمام المفاوضات، ليتجه «الزعيم» إلى البرازيلي نيمار دا سيلفا، ويحسم صفقته من باريس سان جيرمان الفرنسي، إذ أشار الموقع العالمي إلى أن نسبة اقترابه من صفوف الفريق الأزرق لا تزيد عن 12%، وذلك مقابل 66% لاتحاد جدة.

وكان يورجن كلوب أشار إلى عدم وجود أي فرصة لأي ناد يرغب في التعاقد مع محمد صلاح، وأن اللاعب ليس للبيع في الوقت الحالي، طوال فترة تعاقده مع الريدز، لكن التقارير السعودية تواصل تأكيدها على استمرار المفاوضات واقتراب اللاعب من الفحص الطبي الذي يسبق الإعلان الرسمي عن الصفقة.