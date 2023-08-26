تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .. «التعليم العالي» تحذر الطلاب من الإعلانات الوهمية

حذر السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طلاب شهادة الثانوية العامة المقبلين على تنسيق المرحلة الثالثة 2023، خلال الفترة المقبلة، من الإعلانات الترويجية للكيانات الوهمية التي تدعى انتسابها للوزارة والمجلس الأعلى للجامعات وتقدم خدمة تعليمية للطلاب دون الحصول على أي سند قانوني والحصول على التراخيص اللازمة.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وأضاف رئيس قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كل التفاصيل والبيانات بشأن المعاهد المعتمدة من قبل المجلس متاحة عبر الموقع الرسمي للمجلس لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وطلاب المعادلات الفنية.

وزارة التعليم العالي

وتابع رئيس قطاع التعليم، أن تنسيق المرحلة الثالثة 2023 سينطلق عقب الانتهاء من إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية، ووفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي.