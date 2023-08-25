«التعليم العالي» تقدم نصائح للطلاب بشأن تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تستعد وزارة التعليم العالي لإطلاق المرحلة الثالثة للتنسيق 2023 خلال الفترة المقبلة من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، أو معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية والكليات التابعة لها بمختلف المحافظات وتدوين بيانات التنسيق ورغباته.

تنسيق المرحلة الثالثة

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أن على الطالب إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب، والمرحلة الثالثة للتنسيق تعد آخر مرحلة متاحة أمام الطلاب للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية المتاحة، حسب درجات الطالب.

ووجهت الوزارة في بيان، الطلاب المنتظرين تنسيق المرحلة الثالثة بملء الرغبات المتاحة وعددها 75 رغبة، على أن يتم ترتيب الرغبات وفق شعبة الطالب سواء علمي أو أدبي ومراعاة التوزيع الجغرافي، وعلى الطالب اختيار الكلية في النطاق الجغرافي، ويمكن للطالب تعديل رغباته ويتم الأخذ بآخر تعديل قام به على الموقع، إذ يحتفظ الموقع بآخر تعديل قام به الطالب.

وشددت على أنه ليس من حق الطالب تغيير محل إقامته لتغيير التوزيع الجغرافي، إذ أن التوزيع الجغرافي يكون وفق الإدارة التعليمية الحاصل منها الطالب على الثانوية العامة ولا يؤخذ بتغيير محل الإقامة الجديد، وبعد إعلان نتيجة التنسيق يدخل الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني وطباعة بطاقة الترشيح إذ تعد بطاقة الترشيح نهائية وليس من حق الطالب إعادة ترشيحه مرة أخرى بعد إعلان نتيجة التنسيق.

تحويلات الاغتراب

وفيما يتعلق بفتح باب تحويلات الاغتراب، أشارت وزارة التعليم العالي إلى أنه يتم فتح باب التحويلات للمرحلة الثالثة بعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة، والتحويل يتم مرة واحدة وهي في حدود النسبة المقررة 10% وفق الطاقة الاستيعابية للكلية.