رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عاجل.. صحيفة سعودية: محمد صلاح ينضم إلى اتحاد جدة

كتب:

شادي ممدوح
04:01 م | الأحد 27 أغسطس 2023
محمد صلاح - نجم منتخب مصر وليفربول

محمد صلاح - نجم منتخب مصر وليفربول

كشفت تقارير سعودية إنهاء فريق اتحاد جدة إجراءات التعاقد مع محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول، والحصول على خدمات الفرعون المصري خلال فترة انتقالات الصيف الحالية.

محمد صلاح يقترب من اتحاد جدة

وكتبت صحيفة المدينة السعودية عبر الحساب الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «حسمها العميد.. الدولي المصري محمد صلاح اتحادي وتسوية مالية تتيح لـ ليفربول التعاقد مع البديل».

يذكر أن مباراة ليفربول ضد نيوكاسل المحدد لها السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، بالجولة الثالثة للدوري الإنجليزي قد تكون الأخيرة لـ محمد صلاح، بقميص الريدز.

اقرأ المزيد:

عاجل.. مفاجأة محمد صلاح سيتقاضى أعلى راتب في تاريخ الكرة.. كم يربح؟

بعد مفاوضات اتحاد جدة.. هل تسافر أسرة محمد صلاح للسعودية؟

عاجل.. قرار جديد في اتحاد جدة السعودي بسبب محمد صلاح.. «الفرعون يتحكم»

عاجل.. مفاجأة لـ محمد صلاح.. 3 أندية تفاوض الفرعون بعروض ضخمة
بقلم شادي ممدوح