عاجل.. صحيفة سعودية: محمد صلاح ينضم إلى اتحاد جدة

كشفت تقارير سعودية إنهاء فريق اتحاد جدة إجراءات التعاقد مع محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول، والحصول على خدمات الفرعون المصري خلال فترة انتقالات الصيف الحالية.

محمد صلاح يقترب من اتحاد جدة

وكتبت صحيفة المدينة السعودية عبر الحساب الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «حسمها العميد.. الدولي المصري محمد صلاح اتحادي وتسوية مالية تتيح لـ ليفربول التعاقد مع البديل».

يذكر أن مباراة ليفربول ضد نيوكاسل المحدد لها السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، بالجولة الثالثة للدوري الإنجليزي قد تكون الأخيرة لـ محمد صلاح، بقميص الريدز.