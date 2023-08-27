رئيس الوزراء يترأس مجلس إدارة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مجلس إدارة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وكان رئيس الوزراء، أجرى على هامش مشاركته في اجتماعات القمة الـ15 لتجمع البريكس، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة تفقدية في مركز تحديث صناعة السيارات، وزار عددا من مواقع الإنتاج والتجميع وقطع الغيار.

كما استمع رئيس الوزراء إلى شرح من مسؤولي الشركة حول مراحل الإنتاج، وآليات التدريب وخطط التوزيع، والحوافز التي يتلقونها من حكومة جنوب أفريقيا.