رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات التطوير بمطار القاهرة الدولي

فى بداية رحلته للمشاركة في اجتماعات القمة الـ15 لتجمع «البريكس» نيابة عن رئيس الجمهورية، التي تقام في جنوب أفريقيا، قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بجولة تفقدية في عدد من مشروعات التطوير التي يشهدها مطار القاهرة خلال الفترة الحالية، ورافقه خلالها الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، وعدد من قيادات الوزارة وشركة مصر للطيران.

وخلال جولته بمطار القاهرة، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من وزير الطيران المدني حول مشروعات التطوير بمطار القاهرة، مؤكدا أن المطار شهد تنفيذ الكثير من مشروعات التطوير خلال الفترة الماضية، في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني لتقديم أفضل جودة من الخدمات للمسافرين وبما يحقق مزيدا من الانسيابية على حركة الركاب بالمطارات المصرية .

وقال السفير نادر سعد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن جولة رئيس الوزراء بدأت بتفقد مشروع امتداد لمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، وهو المبنى المخصص لرحلات شركات تحالف ستار العالمي، ورحلات الناقل الوطني مصر للطيران، بهدف الوقوف على أعمال توسعة لمساحة للمبنى ضمن خطط التطوير التي يشهدها مطار القاهرة الدولي.

وأوضح أنه تمت الإشارة إلى أن المساحة الكلية للمبنى تصل إلى 160 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تبلغ 11.3 مليون راكب سنويا ، وبمعدل 4000 راكب / ساعة وصول وسفر، في الوقت الذي تبلغ فيه الطاقة الاستيعابية لنظام تداول الحقائب 12 ألف حقيبة في الساعة، كما تبلغ الطاقة الاستيعابية لتخزين الحقائب المبكرة والترانزيت 1200 حقيبة، ويتوافر بالمبنى 16 جهاز x-Ray ، و16 جهاز Metal detector بصالة السفر لدخول الركاب، منها 2 جهاز لخدمة رجال الأعمال و 2 جهاز للرحلات الداخلية.

كما تمت الإشارة إلى أن المبنى تتوافر به 110 كاونترات لإنهاء إجراءات السفر و24 جهاز خدمة ذاتية، كما يوجد بالمبنى 32 كاونتر جوازات للسفر، و26 كاونتر جوازات للوصول، ويبلغ عدد بوابات السفر 20 بوابة، إضافة إلى 5 Bas gate، و15 كوبري تحميل (تخدم 20 بوابة)، وعدد أماكن انتظار الطائرات 32 Hard stand، وعدد السلالم الكهربائية 51، وعدد المشايات الكهربائية 44، وعدد المصاعد 63، وعدد سيور استلام الحقائب بالوصول 7، إضافة إلى سير 2 OOG لخدمة الحقائب كبيرة الحجم، وأماكن انتظار السيارات 2640 سيارة خاصة و266 حافلة، و83 جهاز X-Ray، إضافة إلى 72 جهاز Metal detector، و18جهاز ETD، و24 جهاز Body Scanner، و24 جهاز Liquid detection، و446 كاميرا بالمبنى.