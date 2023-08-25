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رئيس الوزراء يزور مصانع لإنتاج السيارات بجنوب أفريقيا

كتب:

أسماء زايد
11:15 ص | الجمعة 25 أغسطس 2023
رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء

يزور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في الوقت الحالي، مركز تحديث صناعة السيارات ومصانع لإنتاج السيارات بجنوب أفريقيا.

تأتي الزيارة على هامش الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس الوزراء إلى دولة جنوب أفريقيا، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة دول «بريكس».

كان قادة «بريكس»، دعوا مصر إلى عضوية دائمة في فعاليات التجمع اعبتارًا من مطلع عام 2024، إضافة لعدة دول أخرى.

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