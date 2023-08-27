نصائح مهمة لكبار السن حفاظا على سلامتهم.. ينبغي الاهتمام بوجبة الفطور

قدمت محافظة القاهرة عددا من النصائح بشأن تغذية المسنين، حفاظا على سلامتهم والحد من أي مخاطر تواجههم وفق تقرير مديرية الصحة بالقاهرة عن تغذية المسنين وكل ما يتعلق بهذا الملف ومنها ما يلي..

آثار تقدم السن

1- ضعف القلب

2- قلة عمل الكليتين والكبد

3- تنخفض كفاءة المخ

4- يضعف السمع والبصر والاستجابات الحسية

5- وتضطرب وظائف الأعضاء التي يسيطر عليها المخ مثل : العضلات

6- ضعف الجهاز المناعي في الجسم وعدم قدرته على مقاومة الأمراض والصدمات البدنية

7- ارتفاع ضغط الدم

8- تصلب الشرايين

9- أمراض القلب والكلى والسكري

10- ترقق العظام

11- التهاب المفاصل

مشاكل التغذية في الشيخوخة

1-عدم القدرة على المضغ نتيجة ضعف الأسنان وتساقط معظمها.

2-فقد الشهية نتيجة ضعف حاستي الشم والذوق وقلة إفراز الحامض المعدي وأيضاً الظروف الاجتماعية وبعض الأدوية.

3-كثرة الإصابة بالحموضة والغازات، ما يجعل الشخص لا يقبل على الغذاء باهتمام.

4-التعود على تناول كميات قليلة من الأغذية مما يؤدي إلى الإصابة بعدة أمراض مثل: الأنيميا ، الإجهاد ، ضعف العظام.

5-الإصابة بالإمساك نتيجة قلة النشاط والحركة ، وعدم الكفاية من السوائل، والأغذية الغنية بالألياف والسليلوز .

6-أمراض القلب والكليتين والأمعاء والدورة الدموية

تراجع رغبة الشخص المسن في تناول الطعام نتيجة:

الوحدة

عدم القدرة على شراء الأغذية

قلة الاستعدادات للطهي

انخفاض الدخل

خطوات التغلب على هذه المشاكل

1- يجب معرفة الأغذية المفضلة وغير المفضلة للمسن ونحاول تحقيق رغباته عند إعداد قائمة الغذاء الخاصة به .

2- يجب الاحتراس عند تقديم الأغذية المحمرة والحلويات الدسمة والأغذية كثيرة التوابل فلاتزيد كميتها عن مقدرة الشخص وكفاءة جهازه الهضمي.

3- تعدل طريقة أعداد الأغذية، بحيث تتناسب مع قدرة الشخص على المضغ ، حتى لو أدى الأمر إلى فرمها أو هرسها.

4- يزاد عدد الوجبات في حال ضعف الشهية إلى أربع أو خمس وجبات يوميا.

5- ينبغي الاهتمام بوجبة الفطور من حيث الكم والكيف والتنويع.

6- يجب التقليل من المنبهات خاصة إذا كانت تسبب المتاعب.

7- يستحسن تشجيع الشخص على تناول كمية كبيرة من السوائل.

8 -عدم إهمال الأغذية الغنية بالألياف.