نسمة محجوب بطلة المسرحية الغنائية «البؤساء»

تقدم الفنانة نسمة محجوب، البطولة المسرحية الغنائية «البؤساء»، التي تعرض على مسرح «تياترو أركان» بالشيخ زايد.

وكشفت نسمة محجوب لـ«الوطن»، أن العمل المسرحي سيعرض الخميس المقبل، على أن يكون الختام في الثاني من سبتمبر المقبل.

وكانت الفنانة نسمة محجوب، طرحت مؤخرا، أغنية «الوقت يعدي»، على موقع «يوتيوب»، ومنصات الموسيقى العربية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وتعد أحدث أعمالها الغنائية، بعد فترة غياب طويلة.

أغنية «الوقت يعدي» من كلمات الشاعر مصطفى ناصر

أغنية «الوقت يعدي»، من كلمات الشاعر مصطفى ناصر، وألحان راندو هارفي، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ، ومن إخراج إبراهيم عزت، وتوزيع شركة «ديجيتال ساوند».

كلمات الأغنية

عاجباني اللمة.. وخصوصا لما تجمعنا صورة فـ مكان حبيناه

ونلاقي روحنا.. لو حد غنى من غير ما نفكر بنغني معاه

ولا تحلى غير بيك.. ده الكل مستنيك ولا تحلى غير بيك

اوعى تسيبها تعديك

وتدور قصة الأغنية، حول أهمية اللمة في الأسرة واجتماع الأحباب والأصدقاء سويا في وقت ما، بعيدا عن ضغوطات الحياة التي يمرون بها يوميا.