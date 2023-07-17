تفاصيل حفل نسمة محجوب في المهرجان الصيفي بمسرح سيد درويش

انضمت الفنانة نسمة محجوب، لتكون واحدة من نجوم حفلات المهرجان الصيفي الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة خالد داغر، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

تفاصيل حفل نسمة محجوب في المهرجان الصيفي

تستعد الفنانة نسمة محجوب، لإحياء حفلها الغنائي في المهرجان الصيفي، السبت المقبل، على خشبة مسرح دار الأوبرا بمدينة الإسكندرية مسرح سيد درويش.

وسيضم المهرجان الصيفي، الذي تنظمه داخل الأوبرا على خشبة مسرح الإسكندرية، عدد آخر من الحفلات الغنائية، لعدد من النجوم من بينهم الفنان مدحت صالح، وفرقة كايرو كافيه، وحفل آخر خاص بنجوم الأوبرا للموسيقى العربية.

ومن الجدير بالذكر، أن المهرجان الصيفي يمتد من الفقرة من يوم الأربعاء 19 يوليو حتى السبت 22 من الشهر ذاته، يتضمن كثير من الفعاليات الفنية، التي تستهدف جذب جمهور الإسكندرية من شتى الفئات.