نسمة محجوب تحيي حفلا لإحدى المؤسسات الخيرية في مدينة نصر

تستعد الفنانة نسمة محجوب لإحياء واحدة من ضمن حفلات العام الجديد لعام 2023، خلال حفل عشاء خيري، سيُقام خلال الأيام المقبلة، وطرح البوستر الرسمي الخاص به.

وستحيي الفنانة نسمة محجوب حفل العشاء الخيري لمؤسسة راعي مصر الخيرية، يوم الاثنين 19 ديسمبر، في أحد الفنادق الكبرى بمدينة نصر، بصحبة فرقتها الموسيقية.

تفاصيل حفل نسمة محجوب

وسينطلق حفل الفنانة نسمة محجوب الذي يقدّم ضمن احتفالات الكريسماس في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، وستقدمه الإعلامية جاسمين طه ذكي.

يذكر أنّ الفنانة نسمة محجوب طرحت مؤخرًا عددًا من الأغاني الخاصة بها كان من بينها أغنية بعنوان «غاوي هروب» والتي طرحتها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحققت تفاعل مع الجمهور.

وأغنية غاوي هروب هي من كلمات عادل العش وإنتاج موسيقي شادي الحلواني وميكساج هودز، وتقول كلمات الأغنية..

غاوي هروب

يا غاوي هروب

من الزحمة وم الدوشة

وم العايشين وم الحسابات

ومن بُكره وم التفكير

وم القوانين وم الوِحده

طرق واحدة