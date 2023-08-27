إشارات في لغة الجسد تدل على قلة الثقة بالنفس.. «أهمها طرقعة الأصابع»

من المهم والمفيد أن يتمتع الشخص بدرجة كافية من الثقة بالنفس عند تعامله مع الآخرين؛ إذ أن ذلك يزيد من قوته الشخصية ويساعده على إنجاح علاقاته الاجتماعية، وأيضًا يزيد من فرص نجاحه في حياته العملية، وهناك عدد من العلامات والمؤشرات الجسدية التي تظهر على الشخص تكشف عن قلة ثقته بنفسه.

إشارات في لغة الجسد تدل على قلة الثقة بالنفس

ووفقًا لِما أوضحه محمد أبو هاشم، خبير لغة الجسد، خلال حديثه لـ«الوطن»، فهناك عدة إشارات في لغة الجسد تظهر على الشخص تكشف عن قلة ثقته بنفسه، يأتي في مقدمتها طرقعة الأصابع وأيضًا التململ أثناء الجلوس أو الوقوف، كونها إشارات تدل على الضعف وعدم القدرة على التركيز.. ولمعرفة مزيدًا من التفاصيل، يمكن الضغط هنـــــــــا.