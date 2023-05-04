خبيرة إتيكيت عبر قناة الناس: الابتسامة علامة على الثقة بالنفس

قالت الدكتورة منار بر، استشاري الذوقيات والإتيكيت، إن الحفاظ على الابتسامة هو أحد علامات الثقة بالنفس الأساسية. مشيرة إلى أن الابتسامة تختلف عن التجهم أو الخجل، حيث تجذب انتباه الآخرين إلى الشخص المبتسم وتجعله محل اهتمام للجميع.

بر: لو أي إنسان تعرض لموقف محرج بلاش التجهم

وتابعت، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «لو أي إنسان تعرض لموقف محرج، بلاش التجهم أو العصبية، خليك بس في الابتسامة، دي ممكن تربك اللي عمل لك موقف محرج، بدل ما تدخل الشغل مكشر ومش عاوز حد يكلمك وكل الناس تبعد عنك، لأ روح الشغل وأنت مبتسم».

واستكملت: «لو أنت في تجمع عائلي وداخل تسلم، إما تسلم على كل الناس بيدك، أو تقول السلام عليكم أزيكم كلكم، بلاش تحطوا الناس في مواقف محرجة، لأنها بيكون لها ردود فعل سيء على هذا السلوك».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة «الناس» عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.