رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«محمد» طالب جامعي يؤسس مشروع صناعة العطور بالمنزل: «بعتمد على نفسي»

كتب:

شروق مراد
11:40 م | الأحد 27 أغسطس 2023
محمد خليفة يعمل في تركيب العطور

محمد خليفة يعمل في تركيب العطور

قرر محمد خليفة، الاعتماد على نفسه منذ الصغر، ليبدأ بمشروع عنبر دواجن بمساعدة والده، وعند التحاقه بالمرحلة الثانوية، اتجه لتركيب العطور في المنزل، والبيع أون لاين، من خلال الشحن لمختلف المحافظات، ويحاول التطوير من مشروعه كل فترة، بتعلم تركيبات جديدة في العطور، حتى يضمن تقديم منتج جيد بأقل سعر، ويستمر في عمله على الرغم من التحاقه بالجامعة، بحسب حديثه لـ«الوطن»، ولمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط.

اقرأ المزيد:

«محمد» طالب جامعي يصنع العطور بالمنزل ويبيعها للمحافظات: «خدت كورسات في المجال»

متحدث «التعليم العالي»: نقترب من استقبال مليون طالب جامعي هذا العام

«نيابة كفر الشيخ» تقرر حبس المتهم بقتل طالب جامعي 4 أيام

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالب جامعي في كفر الشيخ لجلسة بعد غد
بقلم شروق مراد