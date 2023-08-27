«محمد» طالب جامعي يؤسس مشروع صناعة العطور بالمنزل: «بعتمد على نفسي»

قرر محمد خليفة، الاعتماد على نفسه منذ الصغر، ليبدأ بمشروع عنبر دواجن بمساعدة والده، وعند التحاقه بالمرحلة الثانوية، اتجه لتركيب العطور في المنزل، والبيع أون لاين، من خلال الشحن لمختلف المحافظات، ويحاول التطوير من مشروعه كل فترة، بتعلم تركيبات جديدة في العطور، حتى يضمن تقديم منتج جيد بأقل سعر، ويستمر في عمله على الرغم من التحاقه بالجامعة، بحسب حديثه لـ«الوطن»، ولمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط.