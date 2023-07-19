«نيابة كفر الشيخ» تقرر حبس المتهم بقتل طالب جامعي 4 أيام

قررت نيابة كفر الشيخ، تحت إشراف المحامي العام لنيابات كفر الشيخ الكلية، المستشار نجيب سعود، حبس «علي.م.ف» المتهم بقتل طالب كفر الشيخ الجامعي، عبدالله عزت عراقي، 19 سنة مقيم بمنطقة سخا، 4 أيام على ذمة التحقيق، وحبس المتهم «محمد.ع.ي»، من قرية العباسية مركز الرياض، 4 أيام، بتهمة إخفاء مسروقات «توك توك» خاص بالمجني عليه، وجارِ عرضهما على قاضي المعارضات اليوم، للنظر فى تجديد حبسهما.

وكان المتهم «علي.م.ف»، الشهير بـ «علي وزة»، 29 سنة مقيم بمنطقة شارع جيهان غرب مدينة كفر الشيخ، أقدم يوم الجمعة 14 يوليو، على قتل الطالب، بأن طعنه عدة طعنات متفرقة في الرقبة والبطن والظهر، بعد أن قاومه وهو يسرق التوك توك الخاص به.

تحريات الأجهزة الأمنية

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، أنّ المتهم لاذ بالفرار إلى محافظة الفيوم ، بغرض الهروب إلى ليبيا عن طريق أحد أصدقائه بعد اكتشاف جريمته، ومحاصرته واستهداف الأماكن التي يتردد عليها، وتبين من التحريات الأمنية، أن المتهم انتوى سرقة أحد التكاتك قبل الجريمة بيوم واحد، إذ استقل التوك توك الخاص بالمجني عليه يوم الخميس الماضي، وطلب منه التوجه لعدد من الأماكن حتى وصل إلى قرية أبو تمادة التابعة لمركز كفر الشيخ، لكنه لم يستطع تنفيذ جريمته، نظرًا لعدم وجود سلاح بحوزته في هذا الوقت، وعدم ملاءمة الظروف للسطو على التوك توك وسائقه.

تفاصيل مقتل طالب كفر الشيخ

وأشار المتهم في اعترافاته، إلى أنه أخبر المجني عليه، بعدم وجود مال معه وأنه سيحاسبه في اليوم التالي، وتحصل منه على رقم هاتفه المحمول، وبالفعل في اليوم التالي، اتصل المتهم من هاتف أحد الأشخاص، بالمجني عليه في تمام الساعة السادسة مساء الجمعة، وطلب منه الحضور لمنطقة الفندقية بغرب المدينة، طالبًا منه التوجه لقرية أبو تمادة، لأُناس أقاربه على حد زعمه، لإحضار مبلغ مالي له، وسيعطي المجني عليه حساب مشواري التوك توك.

وبالفعل، اتجه المجني عليه من طريق الفندقية إلى الدولي، ثم قرية أبو تمادة، ثم طلب منه المتهم، العودة لمنطقة القنطرة البيضاء، وقبالة طريق قرية كفر عسكر، باغته شاهرًا سلاحا في ظهره، مطالبًا إياه، بالدخول في طريق زراعي، لكن المجني عليه، قاومه، ليلقى حتفه، وألقى المتهم، الجثة في مياه ترعة كفر عسكر، واستولى على التوك توك، وهاتف المجني عليه ومبلغ مالي بسيط، ولاذ بعدها بالفرار.

وباع المتهم التوك توك بمبلغ 7500 جنيه بالتعاون مع شريك له، وتخلص من هاتف الضحية بأن دفنه في الأرض بعد أن فشل في إغلاقه، وعقب اكتشاب الجريمة، بادر بالهرب إلى أحد المنازل في الفيوم، إلا أن الشرطة نجح في القبض عليه في أحد الأكمنة، وجرى ترحيله لمديرية أمن كفر الشيخ، والتحقيق معه، حيث أدلي باعترافات تفصيلية عن ارتكابه الجريمة، موضحًا أن سببها هو مروره بضائقة مالية، كما جرى القبض على شريكه في إخفاء المسروقات.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، في المحضر رقم 2761 إداري قسم أول شرطة كفرالشيخ، قررت حبسه وشريكه 4 أيام على ذمة التحقيقات.