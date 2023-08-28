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ممثل الأمم المتحدة: مصر قدمت حوافز لجذب الاستثمار خلال السنوات الأخيرة

كتب:

أبانوب رجائي
01:53 ص | الإثنين 28 أغسطس 2023
شعار الأمم المتحدة

شعار الأمم المتحدة

قال أحمد رزق، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، إن أزمة كورنا أدت لشلل واضطرابات في سلال الإمداد العالمي، وهذا انعكس سلبًا على كافة الاقتصاديات، ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت لتعميق هذه الأزمة العالمية.

وتابع «رزق»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أن الصناعة من أهم القطاعات المستخدمة في الطاقة، وهي أكبر قطاع يتأثر بارتفاع أسعار الطاقة.

سد الفجوات الاستراتيجية

ولفت إلى أن الدولة مهتمة بصورة كبيرة بالصناعة التي تعتبر أساس مهم لعملية النمو الاقتصادي، وسد الفجوات الاستراتيجية، واستخدام أمثل للخامات الموجودة في مصر، وهذا يساهم بصورة كبيرة في حل الأزمات الاقتصادي لأي دولة.

مواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة

وأشار إلى أن الدول تتعامل بالأدوات النقدية مثل رفع سعر الفائدة وخلافه لمواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة، ولكن الاقتصاد الحقيقي القائم على الصناعة والتجارة هو من يؤدي إلى حل المشاكل الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل.

وأضاف أن الدولة قدمت مجموعة من الحوافز لجذب الاستثمار مثل الرخصة الذهبية، وبعض الحوافز الضريبية، خلاف تطوير المناطق الصناعية بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة.

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بقلم أبانوب رجائي