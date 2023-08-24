أمين الأمم المتحدة أمام «بريكس»: اقترحنا وضع آليات لتخفيف ديون إفريقيا

قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إنّ العالم يواجه تحديات وجودية، وأزمة التغيرات المناخية تزيد المخاطر حول العالم مثل الفقر والمجاعة وانعدام المساواة، وكل ذلك يتعارض مع أهداف التنمية المستدامة، مضيفا: «اقترحنا وضع آليات لتخفيف ديون الدول الأفريقية».

وأضاف في كلمته بجلسة الحوار رفيع المستوى في اجتماعات القمة الـ15 لتجمع بريكس بجنوب إفريقيا، وتنقلها قناة القاهرة الإخبارية: «نتوجه نحو عالم متعدد الأقطاب، وهذه إشارة إيجابية، لكن هذا الأمر في حد ذاته ليس كافيا لضمان عالم عادل، ويجب أن نعمل من أجل إحلال السلام والاستقرار ونؤيد فكرة تعزيز هيكلية تعدد الأقطاب المبنية على القانون الدولي، بالإضافة إلى ميثاق الأمم المتحدة».

وتابع: «نعرف أن البُنى العالمية تعكف على الماضي، وجرى خلقها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، حينما كانت العديد من الدول الأفريقية لا تزال تحت الدول الغربية ولم يكن لديها صوت على طاولة الحوار العالمية».

وواصل: «في غياب الإصلاحات يصبح التفكك بديهيا، وليس بإمكاننا تحمل عالم ذي اقتصاد متفكك، ونعرف أن مثل هذا التفكك سيكلف أكثر من 7% من إجمالي الناتج المحلي، وأعتقد أن الدول ذات الدخل المنخفض هي التي ستتحملها، ولا سيما الدول الأفريقية».

وأردف: «ما من بديل للتعاون، وعلينا أن نعمل على استعادة الثقة في أسرع وقت ممكن، وتطبيق تعدد الأقطاب الذي يتماشى مع القرن الحادي والعشرين، وذلك يتطلب شجاعة للتسوية وإحداث الإصلاحات الضرورية لمصلحة الجميع».

أفريقيا لا تزال تواجه الكثير من الظلم

وشدد على أن أفريقيا لا تزال تواجه الكثير من الظلم، حيث تدفع 4 أضعاف أكثر للاقتراض من الولايات المتحدة، وتشارك في 4% من الانبعاثات الكربونية، ولكنها تعاني بطريقة غير متوازنة من تداعيات التغير المناخي وبشكل كامل.