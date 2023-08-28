أضرار استخدام الهاتف المحمول على الأطفال والكبار.. مشكلات صحية بالجملة

استخدام الهاتف المحمول، أصبح في السنوات الأخيرة، ضرورياً، فلم يعد هناك قدرة على الاستغناء عن استخدامه، ومع مرور السنوات ظهر العديد من الهواتف الحديثة، التي تمكن الأطفال قبل الكبار من استخدام جميع تطبيقاته، فضلا عن استخدام الإنترنت بسهولة.

تطور الإنترنت

مع تطور الإنترنت، أدمن على استخدامه الأطفال والكبار، خاصة مواقع التواصل الاجتماعي، مما يدفعهم لاستخدامه لساعات طويلة بشكل يومي، غافلون عن أن هناك أضرارا كثيرة من استخدامه لهذه الساعات، وهذا ما أوضحه دكتور أحمد عبد العزيز، استشاري أمراض المخ والأعصاب، وفق حديث سابق لـ«الوطن».

أضرار استخدام الهاتف المحمول أوضحها «عبد العزيز»، قائلا إن هناك العديد من الأضرار، التي تؤثر على حياة مستخدم الهاتف المحمول لساعات طويلة على مدار اليوم، سواء الأطفال أم الكبار، ومن أبرز هذه الأضرار إجهاد عضلات الرقبة كثيرا، وذلك بسبب النظر لفترات طويلة إلى الهاتف المحمول، مما يعرض المستخدم للإصابة بمتلازمة النصف العنقي.

وأضاف استشاري أمراض المخ والأعصاب، أن استخدام الهاتف المحمول لفترات طويلة والنظر إليه كثيراً قبل النوم، يؤثر على صحة الأعصاب المسئولة عن الاستغراق في النوم العميق، فضلا عن الشعور بالأرق، كما أن قرنية العين تتأثر بشكل كبير بسبب التعرض الدائم للهاتف.

استخدام الهاتف قد يسبب مرض التوحد

الإصابة بضعف في النظر، هي من أهم الأضرار التي تصيب المستخدم من الأطفال والكبار، عند استخدام الهاتف المحمول فترات طويلة على مدار اليوم، وفق «عبد العزيز»، كما أن استخدام الأطفال للهاتف باستمرار قد يعرضهم للإصابة بمرض التوحد والعزلة التامة عن باقي أفراد الأسرة، فضلا عن تأخره في الحديث إذا كان من الأطفال التي لم تتحدث بعد.