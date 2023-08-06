استمرار إتاحة تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقات التموين عبر موقع دعم مصر

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول عبر موقع دعم مصر لأصحاب بطاقات التموين المستفيدين من الدعم، من أجل تحديث بطاقاتهم بإضافة رقم الهاتف المسجل باسم رب الأسرة على البطاقة، للتمكّن من إتمام الخدمات التموينية على البطاقة.

خدمات موقع دعم مصر لأصحاب بطاقات التموين

وتعتبر الاستفادة من خدمات بطاقات التموين أو إجراء أي عملية على البطاقة، مرهونة بتسجيل رقم الهاتف المحمول المسجل باسم رب الأسرة على البطاقة، وتوفر وزارة التموين هذه الخدمة عبر موقع دعم مصر لجميع أصحاب البطاقات ممن لم يقوموا حتى الآن بتسجيل رقم الهاتف على البطاقة أو تحديث البيانات الخاصة برب الأسرة الصادر باسمه كارت البطاقة التموينية.

وتتعامل مع وزارة التموين في خدمات البطاقات، مع رب الأسرة فقط، ولا علاقه لها بباقي أفراد الأسرة على البطاقة، والمقصود برب الأسرة هنا ليس الشخص العائل للأسرة وإنما الشخص المدون اسمه على كارت بطاقة التموين والصادر باسمه البطاقة أيا كان الأب أو الأم أو أكبر الاخوات سنا أو أحد الأعمام أو الجد أو الجدة.

خطوات تحديث بطاقات التموين

ويمكن لأصحاب بطاقات التموين إتمام التحديث لبطاقاتهم عبر موقع دعم مصر الرقمي من هنـــا، من خلال تسجيل رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقمًا وموجود على البطاقة وبونات صرف الخبز، ثم تدوين رقم الهاتف المحمول المسجل باسم رب الأسرة على أن يكون هو نفس الشخص المدون اسمه على بطاقة التموين.