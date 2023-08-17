بالخطوات.. طريقة حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية عبر الهاتف المحمول (فيديو)

نشرت وزارة النقل، فيديو توضيحيا يشرح خطوات حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية عن طريق الهاتف المحمول والموقع الإلكتروني للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بعد التحديث الأخير وذلك للراغبين في الحجز دون الذهاب إلى محطات القطارات.

ويمكن حجز تذاكر القطارات عبر الهاتف المحمول أو موقع السكك الحديد، من خلال اتباع عدة خطوات، تم إيضاحها بالتفصيل في الفيديو الذي نشرته وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

خطوات حجز تذاكر القطارات عن طريق الهاتف المحمول

يتم تحميل التطبيق عبر الهاتف المحمول من خلال الضغط هنا

كما يمكن الحجز من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة من خلال الضغط هنا.

يتم الدخول على التطبيق من خلال الهاتف المحمول، واختيار اللغة، ثم تسجيل بريد إلكتروني، عن طريق كتابة الجنسية، الاسم، الرقم القومي، جواز السفر، كلمة المرور، ثم إعادة إدخال كلمة المرور، ثم اضغط على أدخل الكود ثم أدخل الكود المكون من 6 أرقام.

عند انتهاء مدة إدخال الكود المكون من 6 أرقام يمكن الضغط على أرسل الكود مرة أخرى وحدد إنشاء الرمز المكون من 4 أرقام وكرر كتابته لحماية بياناتك، وبذلك تكون أنشأت بريدا إلكترونيا يمكنك استخدامه عند الدخول للتطبيق وحجز التذاكر.

سجل بريدك الإلكتروني، وستظهر لك القائمة انقر على جزء البحث ثم نتائج الرحلات التي قمت بالبحث عنها من متجر التذاكر سابقا.

قم بإدخال بيانات الرحلة التي تريدها وتاريخ القيام والدرجة ثم الضغط فوق كلمة بحث لتظهر لك التذاكر المتاحة ودرجة القطار، وتفاصيل الوصول، سعر التذكرة، مدة السفر.