رئيس مجلس النواب الأمريكي: عائلة بايدن منخرطة في ثقافة الفساد

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري كيفن مكارثي، إن المعلومات التي جمعها الجمهوريون تسمح بإثارة قضية عزل رئيس البلاد الحالي جو بايدن، مضيفا في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، أن بناء على المعلومات التي تمكن الجمهوريون من جمعها حتى الآن، فإن إجراءات المساءلة ستكون خطوة طبيعية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

مكارثي: الشعب الأمريكي يستحق الإجابات

وأشار مكارثي، إلى أن عائلة الرئيس الأمريكي منخرطة في ثقافة الفساد، موضحا أن هذا يشبه ثقافة الفساد التي تحدث مع عائلة بايدن بأكملها والشعب الأمريكي يستحق الإجابات.

وفي وقت سابق، عثر المحققون على 76 تقريرًا عن أنشطة مشبوهة من حسابات بنكية لعائلة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأدلة مزعومة على 20 شركة وهمية تتعامل بأموال تم توجيهها إلى الحسابات المصرفية العائلية، وفق لما ذكرته شبكة «فوكس نيوز».

وفي وقت سابق، قال مكارثي إن التحقيق في التورط المزعوم في أنشطة الفساد للرئيس الأمريكي جو بايدن ونجله هانتر بايدن، يملي ضرورة البدء في مساءلة رئيس الدولة.

وكما أشار أحد كبار أعضاء الكونجرس، فإن مثل هذا الإجراء سيوسع من قدرة المجلس التشريعي الأمريكي على جمع المعلومات اللازمة لإجراء تحقيق ضد الزعيم الأمريكي.

وفي وقت سابق، دعت عضو مجلس النواب الأمريكي، الجمهورية مارجوري تايلور جرين، إلى سرعة بدء تحقيق من جانب كونجرس بلادها لعزل بايدن، على خلفية تصريحات أدلى بها المدعي العام الأوكراني السابق فيكتور شوكين، بشأن الفساد، وفاق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.