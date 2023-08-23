كاتب صحفي: بايدن يبحث عن ورقة خارجية رابحة لدعمه في انتخابات 2024

قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، إنّ المناخ الانتخابي يؤثر على كل قرارات الإدارة الأمريكية وتفكيرها وتحركاتها في الفترة الحالية والمقبلة، مواصلا: «تفصلنا أشهر قليلة ونصل إلى العام الأخير في حكم هذه الإدارة، وبايدن يبحث عن ورقة خارجية رابحة لدعمه في انتخابات 2024».

الملفات الأربعة في يد إدارة بايدن

وأضاف «أبو شامة»، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، مع الإعلامية مارينا المصري، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الملف الإيراني من الملفات الأربعة التي تشغل بال صانع القرار الأمريكي فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية، وفي مقدمة هذه الملفات العلاقة مع روسيا، ثم العلاقة مع الصين، والعلاقة مع الشرق الأوسط.

وتابع، بأن هذه الملفات الأربعة في يد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تمثل أوراقا مهمة قد تساعدهم بشكل أو بآخر في الفوز من خلال ترشيح حزبه له لخوض الانتخابات، حيث تتراجع أسهمه وسط الحديث عن ترشح ميشيل أوباما وترشحات لآخرين.

وواصل: «ربما يكون الشأن الداخلي الأمريكي في صالح بايدن، ولكن تقدم سنه وزلات لسانه الأخيرة والكثيرة في فترة حكمه تؤثر بالسلب عليه، ومن ثم، فإن البحث عن ورقة رابحة خارجية بالنسبة لإدارة بايدن ربما يكون مخرجا».

الإفراج عن 5 محتجزين أمريكيين

وذكر، أن مسألة التهدئة أو التوازن في السياسة الخارجية لن تحقق الكثير لبايدن، وبالتالي، فإنه ربما يبحث عن نصر حقيقي، وربما يكون النصر في ملف السلام بالشرق الأوسط أو العلاقة مع إيران، حيث تحوم تقارير إعلامية كثيرة حول الملفين، حيث لم يحقق انتصارا حقيقيا فيهما.

وأوضح، أن الإفراج عن 5 محتجزين أمريكيين لدى إيران مقابل الإفراج عن 6 مليارات دولار من أموال إيران المحتجزة لدى كوريا الجنوبية صفقة تثير الجدل ولا تحرز التقدم لبايدن على مستوى السياسة الخارجية، في ظل الحديث عن العقوبات المفروضة على إيران والتخوف من استخدام هذه الأموال في تمويل الإرهاب، وكلها أمور لا تحسن من صورة الإدارة الأمريكية على مستوى علاقاتها الخارجية.