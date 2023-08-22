 «واشنطن بوست»: ينبغي إجراء تحقيق مع بايدن بشأن نجله

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن تورط الرئيس جو بايدن في تعاملات نجله التجارية، يستحق إجراء تحقيق جدي، مشيرة إلى أن عدد من الأدلة قد ظهر مؤخرا، وجعل الأمر يستحق إجراء تحقيق شامل.

ترتيب لقاء بين بايدن ومسئول أوكراني

وأشارت الصحيفة، إلى أن مشكلة هانتر بايدن، نجل الرئيس قد بدأت في أواخر عام 2020 عندما ذكرت صحيفة نيويورك بوست أن جهاز الكمبيوتر المحمول الذي تركه في شركة صيانة بولاية ديلاوير يحتوي على دليل على أنه، في عام 2015، حاول على ما يبدو ترتيب لقاء بين والده، الذي كان آنذاك نائب الرئيس، ومسؤول تنفيذي في شركة طاقة أوكرانية كان هانتر يتعامل معها، وسعت حملة بايدن بنشاط إلى نفي القصة، وابتكرت بيانًا عامًا موقعا من 50 مسؤولًا سابقًا في المخابرات يزعمون أنها معلومات مضللة روسية، لكن الامر لم يكن كذلك.

هانتر تلقى ملايين الدولارات من الشركات الصينية والأوكرانية

وأضافت الصحيفة، أنه من الواضح أيضًا أن هانتر تلقى ملايين الدولارات من الشركات الصينية والأوكرانية، ولم يكن بإمكانه تقديم سوى القليل من الخبرة السابقة فيها، وكانت قيمته بالنسبة لهم واضحة، وهي علاقته بوالده، ورغم ان هذا لم يشر بشكل مباشر إلى تورط بايدن في أي مخالفات، لكن التطورات الأخيرة لفتت الانتباه، حيث أدلى ديفون آرتشر، الشريك التجاري السابق لهانتر، مؤخرا بشهادته أمام لجنة الرقابة بمجلس النواب بأن قيمة هانتر لهذه الشركات كانت «العلامة التجارية» لعائلته، وهي قدرته المفترضة على الوصول إلى نائب الرئيس آنذاك.