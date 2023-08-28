قبل ذكرى 11 سبتمبر بأيام.. اعتقال قاتل أسامة بن لادن (فيديو)

ألقت الشرطة الأمريكية في ولاية تكساس القبض على روبرت جيه أونيل، جندي المارينز الأمريكي السابق الشهير بـ«قاتل أسامة بن لادن» الزعيم السابق لتنظيم القاعدة.

لماذا اعتقل قاتل أسامة بن لادن؟

واعتقل «أونيل البالغ» من العمر 47 عامًا، ووجهت لـ قاتل أسامة بن لادن تهمة جنحة من الدرجة الأولى بالاعتداء مما تسبب بإصابة جسدية، وتهمة جنحة من الدرجة الثالثة تتعلق بالتسمم العام، وفيما لم تدرج سجلات السجن سوى تهمة الاعتداء، تم إطلاق سراح أونيل بعد دفع كفالة مالية 3500 دولار.

واشتهر أونيل، الجندي السابق بالبحرية الأمريكية، بأنه قاتل أسامة بن لادن، العقل المدبر لأحداث 11 سبتمبر 2001، في عملية للجيش الأمريكية عام 2011.

تفاصيل عملية قتل أسامة بن لادن في مذكرات أونيل

ففي مذكراته الصادرة عام 2017 بعنوان «المشغل» روي أونيل تفاصيل العملية التي استهدفت أسامة بن لادن، وهي الرواية التي لم تنفها أو تؤكدها واشنطن، كما أن عملية احتجاز أونيل في السجن، ليست الأولى من نوعها.

وألقي القبض عليه في عام 2016 لقيادته السيارة مخمورا في مونتانا، لكن المدعين أسقطوا لاحقًا التهم عنه، وفي العام 2020، حظرت شركة «دلتا إيرلاينز» ركوب جندي البحرية الأمريكية السابق لطائراتها لرفضه ارتداء كمامة إبان جائحة كورونا.