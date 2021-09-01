آخر أخبار أفغانستان.. ظهور حارس أسامة بن لادن ونهاية التواجد الأمريكي

بعد غياب طويل استمر عدة سنوات، تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد عودة محمد أمين الحق، عضو تنظيم القاعدة الإرهابي وحارس زعيم التنظيم الإرهابي السابق أسامة بن لادن، خلال فترة تواجده في منطقة جبال تورا بورا شرق أفغانستان، إلى ولاية ننغرهار، جنوب شرقي أفغانستان، مسقط رأسه في أفغانستان.

باكستان اعتقلت حارس أسامة بن لادن عام 2008

ويبلغ محمد أمين الحق، 61 عاما، ويُعتقد أنه كان عمل في لجنة سجناء الحركة التي عملت على إطلاق سراح المسلحين المحتجزين، قبل سيطرة حركة طالبان الأفغانية على العاصمة الأفغانية «كابول»، وكانت باكستان اعتقلت حارس زعيم التنظيم السابق أسامة بن لادن، عام 2008 ثم أطلقت سراحه عام 2011 لعدم كفاية الأدلة.

في سياق متصل، استولت حركة طالبان الأفغانية على مطار كابول بشكل كامل، بعد ساعات من إقلاع آخر طائرة عسكرية أمريكية منه وخروج القوات الأجنبية نهائيا من أفغانستان، وذلك في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.

وقال مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» إن الجيش الأمريكي حرص على تعطيل طائراته ومركباته المسلحة التي تركت في مطار كابول الدولي في العاصمة الأفغانية، قبل المغادرة.

ماكنزي: القوات الأمريكية نزعت السلاح من الطائرات الأمريكية

من جانبه، قال قائد البعثة الأمريكية في أفغانستان، الجنرال كينيث ماكنزي، إن القوات الأمريكية نزعت السلاح من 73 طائرة و70 عربة تكتيكية مصفحة و27 عربة همفي حتى لا تستخدمها حركة طالبان الأفغانية، مشيرا إلى أن «تلك الطائرات لن تطير مرة أخرى، ولن يتمكن أي شخص من تشغيلها».

وسيطرت حركة طالبان الأفغانية على أفغانستان في الرابع عشر من أغسطس الماضي بعد أن سقطت العاصمة الأفغانية كابول في أيدي الحركة دون قتال، وهو ما جاء استكمالا لسيطرة طالبان على أغلب أراضي أفغانستان مع بدء الانسحاب الأمريكي الذي مثل يوم 31 أغسطس نهايته الرسمية.