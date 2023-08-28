«مستثمري العاشر»: مصر أمام فرص ذهبية للاستفادة من البريكس

قال الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن مصر أمامها فرصة ذهبية بعد الإنضمام إلى مجموعة البريكس في ظبط ميزانها التجارى وتقليل الإعتماد على الدولار كعملة رئيسية في واردتها.

أهمية دعم الصناعة وزيادة الإنتاج

وأكد عارف بأن دعم الصناعة وزيادة الإنتاج هما الحل الوحيد للخروج من أزمات مصر الاقتصادية عبر توسيع أفاق التعامل الصناعى مع دول الصين وروسيا والهند وتوطين الصناعة والتكنولوجيا محلياً لدعم عمليات التبادل التجاري بين هذه الدول والتي تمثل عملية الإستيراد منهما عاملاً رئيسياً في الميزان التجارى ، وحتى لا نلجأ لاحقاً إلى البحث عن الروبل الروسى واليوان الصينى مرة أخرى.

وأشاد رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بالإهتمام المٌبكّر من القيادة السياسية بالبنية التحتية لمصر وتهيئة المناخ لإستقبال مزيد من الإستثمارات الأجنبية والتوسع في مشروعات التصنيع واستغلال الثروات المصرية بشكل حقيقى لدفع عجلة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.

الاثار الايجابية على الاقتصاد المصري

كما أكد عارف بأن هذا التجمع يمنح الاقتصاد المصرى ثقة كبيرة يجعلها لأن تٌصبح مركزا استراتيجيا للعديد من الصناعات والمشروعات والنفاذ من خلالها إلى مختلف الأسواق وربط الصين بإفريقيا وتقليل الإعتماد على الدولار وتحسين قوة الجنيه المصرى تدريجيا.