رئيس مشروعات النواب: قرارات السيسي بالإعفاءات الضريبية تعمق الصناعة الوطنية

أكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أهمية القرارات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة لدعم المشروعات الصناعية، وعلى رأسها حزمة الحوافز الخاصة بالإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة وذلك لمدة 5 سنوات.

تعميق الصناعة الوطنية

وقال النائب محمد كمال مرعي، في تصريح لـ«الوطن»، إن القرار تضمن تعميق الصناعة الوطنية وذلك في ضوء خطة الدولة لدعم الصناعة المصرية.

وأشار النائب محمد كمال مرعي، إلى أن لجنة المشروعات بمجلس النواب، ناقشت على مدار دور الانعقاد الماضي كل الإشكاليات التي واجهت المشروعات الصناعية وأدت إلى توقفها.

الرخصة الذهبية

ولفت إلى أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي ستساعد في استعادة المصانع لعملها، وقال إن التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي سيكون له مردود إيجابي على مستقبل الصناعة الوطنية.