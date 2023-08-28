مسؤول بـ«التضامن»: أصدرنا 1.5 مليون شهادة خدمات متكاملة خلال عامين

قال خليل محمد، مدير الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه في وزارة التضامن، إنّ حملة «هنوصلك»، أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي هذا الشهر، لتسهيل الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، إذ إنّها الوسيلة الوحيدة لإثبات الإعاقة ودرجتها، وبموجبها يحصل ذوي الإعاقة على الخدمات التي أتاحها له القانون.

وأضاف «محمد» خلال لقائه عبر برنامج «8 الصبح» بقناة dmc، أنّ أبرز الخدمات التي تتيحها البطاقة لذوي الإعاقة هي الصحية، ومنها الكشف الطبي وصرف الأدوية ومكملات غذائية للإعاقات، وسكن حكومي كريم، وخصم على وسائل النقل والمواصلات، وإعفاء من الرسوم والضرائب الجمركية على الأجهزة التعويضية التي يستخدمها.

وتابع مدير الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه بوزارة التضامن، أنّ كارت الخدمات المتكاملة يتيح سكن حكومي كريم، مشيرا إلى أنّ الوزارة استخرجت 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة خلال عامين، والحملة تستهدف جميع أنواع الإعاقات الحركية والسمعية والذهنية، واضطراب طيف التوحد.