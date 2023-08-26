كيف تحصل على مساعدات مالية من «التضامن»؟.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلن قطاع الشئون الاجتماعية التابع لوزراة التضامن الاجتماعي، ​صرف مساعدات مالية «دفعة واحدة» في حالات الكوارث والنكبات الفردية والعامة، والتي تحدث لأسباب طارئة خارجة عن الإرادة، وذلك في حالة تعرض أسرة أو أكثر أو أحد أفرادها لحوادث مثل «الفيضانات والسيول والزلازل والانهيارات والغرق والحريق، والحوادث والتصادمات.. الخ».

وأفاد قطاع الشئون الاجتماعية، بأن المساعدات تصرف في حالات الوفاة أو الإصابة والإعاشة، وخسائر الممتلكات الثابتة أو المنقولة غير المؤمن عليها.

شروط صرف المساعدات

وأكدت الشئون الاجتماعية، أن صرف المساعدات يأتي وفقًا لشروط وأحكام، وهي:

- شهادة وفاة لضحايا الحادث.

- محضر شرطة يوضح تاريخ الحادث ومكانه، أ​و صورة طبق الأصل معتمدة ومختومة.

- تقرير طبي من مستشفى حكومي يثبت تاريخ دخول المصابين وخروجهم.

- تقرير هندسي في حالة الانهيارات المنزلية.

- تقرير زراعي في حالة حدوث خسائر في الأراضي الزراعية.

- تقرير بيطري في حالة نفوق الماشية.​

- بطاقة الرقم القومي ومستندات إثبات درجة القرابة وإعلام الوراثة.

إجراءات الحصول على الخدمة

ونوه قطاع الشئون الاجتماعية، بأن إجراءات الحصول على الخدمة تتمثل في تقديم طلب لوحدة الشئون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة للإبلاغ عن الحادث خلال 60 يومًا من تاريخ وقوعه في حالة خسائر النفس، وفي خلال 3 أيام في حالة خسائر الممتلكات، مرفقًا به المستندات المؤيدة.

نموذج الحصول على مساعدة للمضارين لأسباب خارجة