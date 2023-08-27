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القوات المسلحة تنظم المرحلة الثانية من حملة «مودة» بالتعاون مع «التضامن»

كتب:

محمد مجدي
01:26 م | الأحد 27 أغسطس 2023
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

نظمت القوات المسلحة المرحلة الثانية من حملة (مودة) لتوعية الشباب المقبل على الزواج بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى، وذلك من خلال عقد العديد من لقاءات التوعية والزيارات الميدانية بمراكز التدريب التابعة للقوات المسلحة.

يأتي ذلك انطلاقا من حرص القوات المسلحة على استمرار تفعيل دورها التوعوي لأبنائها خلال فترة تجنيدهم بما يسهم في الإرتقاء بمستوياتهم الثقافية والمعرفية التي تمكنهم من القدرة على التعامل الأمثل مع حياتهم الإجتماعية بعد إنتهاء فترة تأديتهم الواجب الوطني.

ويهدف البرنامج إلى توعية أفراد القوات المسلحة بالخبرات والمهارات اللازمة لتكوين حياة زوجية وأسرية ناجحة، وتعريفهم بأسس وأساليب تكوين أسرة مستقرة والتعامل مع كافة المشكلات التي قد تواجههم في المستقبل للحفاظ على القيم المجتمعية والروابط الأسرية بما يسهم في حفظ واستقرار المجتمع المصري.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.