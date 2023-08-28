8 آلاف جنيه إيرادات فيلم «5 جولات» في 24 ساعة.. آخر أعمال مصطفى درويش

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، عن حجم الإيرادات التي حققها فيلم «5 جولات»، خلال أمس الأحد، وترتيبه بين الأفلام المنافسة، حيث تتواجد في صالات السينما حاليًا 10 أفلام متنوعة ما بين الكوميدي والاجتماعي والأكشن.

وقال «الدفراوي»، في بيانٍ صحفي، إنّ فيلم 5 جولات، حقق في شباك التذاكر أمس الأحد 8776 جنيهًا، ليأتي في المركز الثامن في قائمة الإيرادات، رغم إنه يُعد ضمن أحدث الأفلام التي جرى طرحها في دور العرض.

أبطال وأحداث فيلم «5 جولات»

يشارك في بطولة فيلم «5 جولات» عدد من النجوم الشباب، أبرزهم آدم الشرقاوي، ونور خالد النبوي، وداليا شوقي، إلى جانب الفنان ماجد المصري، وعايدة الأيوبي، ومصطفى درويش، ومطرب الراب آر سينك، والفيلم من تأليف محمد عبدالمعطي ويحيى علام، وإخراج مازن أشرف.

‎و«5 جولات» هو أول فيلم في مصر والشرق الأوسط يناقش رياضة «MMA»، والراب، حيث تدور أحداثه حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغنيي الراب وتفاصيل «الراب باتلز» والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.