وكالة الفضاء اليابانية تعلق إطلاق صاروخ بسبب التقلبات الجوية

علقت وكالة الفضاء اليابانية، إطلاق صاروخ من طراز «إتش-2 إيه»، قبل موعد إطلاقه بحوالي 24 دقيقة، وأوضحت أنّ سبب تأجيل الرحلة، حدوث رياح والتقلبات مناخية غير المستقرة في الجو، بحسب ما أوضحته شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، المسؤولة عن عملية الإطلاق.

واكتفت الوكالة بالرد على الأسئلة الكثيرة بشأن عملية الإطلاق، من خلال إعلانها أن الشركة المسؤولة ستقدم مزيد من التفاصيل خلال وقت لاحق، ولمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط.