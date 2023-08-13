«القاهرة الإخبارية»: أمريكا واليابان بصدد تطوير صاروخ اعتراضي فرط صوتي

أعلنت صحيفة يوميوري اليابانية، اليوم الأحد، أن اليابان والولايات المتحدة ستتفقان خلال هذا الأسبوع على تطوير مُشترك لصاروخ اعتراضي؛ لمواجهة الرؤوس الحربية فرط الصوتية التي تطورها كل من الصين وروسيا وكوريا الشمالية.

استهداف الأسلحة المصممة لتفادي الدفاعات المضادة للصواريخ الباليستية

وأضافت «يوميوري»، أن الهدف من الاتفاق، الذي من المتوقع حدوثه عندما يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، يوم الجمعة المقبل في الولايات المتحدة، هو استهداف الأسلحة المصممة لتفادي الدفاعات المضادة للصواريخ الباليستية الحالية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشارت إلى إن بايدن وكيشيدا سيلتقيان على هامش القمة الثلاثية مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، في المنتجع الرئاسي في كامب ديفيد بولاية ماريلاند.

واتفقت الولايات المتحدة واليابان في يناير الماضي على النظر في تطوير الصاروخ الاعتراضي في اجتماع لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، مع نظيريهما اليابانيين، وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي ووزير الدفاع ياسوكازو هامادا.