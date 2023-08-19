«الدفاع الروسية»: تدمير صاروخ أوكراني حاول مهاجمة «شبه جزيرة القرم»

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، تدمير صاروخ أوكراني من طراز «إس 200»، كان يحاول مهاجمة «شبه جزيرة القرم»، دون وقوع ضحايا أو أضرار، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، قصفت القوات الأوكرانية، «دونيتسك» و«ماكيفكا»، باستخدام 6 قذائف من عيار 155 ملم، و3 قذائف عنقودية.

وقال رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات «المركز» الروسية ألكسندر سافتشوك، اليوم، إن القوات الروسية صدت 6 محاولات هجومية لـ القوات الأوكرانية على محور «كراسني ليمان»، وقضت على أكثر من 40 مسلحا.

وأشار سافتشوك، في حديث لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إلى شن 12 ضربة صاروخية سلاح الجو، استهدفت مراكز قيادة ومراقبة ونقاط انتشار مؤقتة.

ولفت وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إلى أن إيمان الغرب بانتصار أوكرانيا أصبح أضعف، موضحا ردا على سؤال حول جدوى موقف بعض السياسيين من ضرورة اتفاق «موسكو» و«واشنطن» على إنهاء الأزمة الأوكرانية، أن هذا المنطق يعني أن «كييف» دمية في يد الأمريكيين، ويجب حل جميع القضايا المهمة معهم.

قدرة أوكرانيا على إدارة الدين العام محل سؤال كبير

وقال لافروف، إن «واشنطن» لا تسعى لإنهاء الأزمة الأوكرانية، بمواصلة الحديث عن تسوية وفق صيغة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للسلام سيئة السمعة، وفقا لوصف الوزير الروسي.

وأضاف لافروف، في مقابلة صحفية، أن قدرة أوكرانيا على إدارة دينها العام محل سؤال كبير، وأشار وزير الخارجية الروسي، إلى أن عدم سداد القروض سيضع حتما عبئا إضافيا على دافعي الضرائب في الدول الغربية وسيؤدي إلى خفض مستويات المعيشة وتسريع التضخم.

وتابع الوزير الروسي، أن الأشخاص ذوي النظرة العنصرية للعالم اليوم في الدول الغربية، من الصعب عليهم تقبل والتصالح مع بداية التعددية القطبية.

أكثر من 160 مليار دولار إجمالي مساعدات لأوكرانيا

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قال في حديث لمجلة «الحياة الدولية» الروسية، إن إجمالي المساعدات الغربية لأوكرانيا منذ بدء الأزمة بلغ أكثر من 160 مليار دولار بما فيها 75 مليار دولار مساعدات عسكرية،

وأشار لافروف، إلى تقديم الولايات المتحدة، حسب إحصاءات منظمة «هيرتيج فونديشن» الأمريكية غير الحكومية، لأوكرانيا 113 مليار دولار «900 دولار من كل منزل» بالإضافةإلى 300 دولار إضافية بمثابة فوائد على الديون.