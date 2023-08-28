منتخب مصر للمواي تاي يحصد 11 ميدالية متنوعة بالبطولة العربية

علق محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، على نجاح أبطال منتخب مصر للعبة بحصد 11 ميدالية متنوعة في البطولة العربية، مشيرًا إلى أن رياضة المواي تاي تايلاندية تعني الملاكمة عن طريق قبضة اليد والضرب بالكوع والركل بالساق والركبة وتمارس على حلبة ملاكمة من خلال 3 جولات، ويتم تقييم اللاعب عن طريق لجنة التحكيم، مع ارتداء كامل أدوات الوقاية والسلامة من واقي رأس وأسنان واقي للصدر والساق.

المنتخب المصري للعبة المواي تاي مستواه يدعو للفخر

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، أن المنتخب المصري مستواه يدعو للفخر، خصوصا وأن الاتحاد جديد وحديث العهد تم إشهاره عام 2020، ولكن مصر لديها 13 بطل عالم، الحاصلين على ذهبيات وفضيات ببطولة العالم الأخيرة للعبة.

الدول العربية رائدة في هذه اللعبة والأكثر منافسة للاعبين المصريين

وأشار «إبراهيم»، إلى أن الدول العربية رائدة في هذه اللعبة والأكثر منافسة للاعبين المصريين، فاللعبة منتشرة بين الدولة العربية بشكل كبير منذ فترة كبيرة، ولكن مصر حديثة العهد بهذه اللعبة، ولكن اللاعبين المصريين أثبتوا نفسهم بهذه اللعبة.