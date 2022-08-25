أبطال مصر في «المواي تاي».. حصدوا 7 ميداليات ببطولة العالم

حلّ زكريا وليد الحاصل على الميدالية الذهبية ببطولة العالم في لعبة المواي تاي، ونادية رجب الحاصلة على الميدالية الفضية، وسما إبراهيم الحاصلة على الميدالية البرونزية، ضيوفا في حلقة اليوم، الخميس، في برنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، وهو من تقديم محمد الشاذلي، وبسنت الحسيني، إذ حصدت مصر 7 ميداليات في البطولة.

أصل اللعبة وقواعد الممارسة

وقال وليد، إنّ اللعبة أصلها تايلاندي ويتم لعبها في مصر منذ عام 2020، كما أنها لعبة شاملة من خلال الكوع والركبة والقدم ويتم الركل في الوجه، وأشارت نادية إلى أنّ المباراة عبارة عن 3 جولات، مدة كل جولة دقيقتان، وهناك فترة راحة دقيقة بين كل جولة وأخرى.

وأكدت نادية، أنّ هناك فارقا بين اللعبة والكيك بوكسنج، وهو أن الكيك بوكسنج لا يتضمن الضرب بالكوع والركب، لكنه يعتمد على البوكس القدم فقط بعكس المواي تاي، مضيفة: «بدأنا المعسكر في المركز الأولمبي بالمعادي، وكان مفتوحا، ثم انخرطنا في معسكر مغلق، وقبلها بفترة كنت في معسكر بمركز شباب عاصم».

منافسات قوية.. ولكن المصريين قدها

وأشار وليد، إلى أن المنافسات كانت قوية جدا، لكن اللاعبون كانوا يحلمون بتحقيق الفوز ورفع علم مصر في الخارج، وهو ما تمّ بـ7 ميداليات، لافتًا إلى أنه يلعب في كوم حمادة، بينما تلعب سما في أهلي فارسكور.

وأشارت نادية، خلال حوارها ببرنامج صباح الخير يا مصر، إلى أن أكثر اللاعبات شراسة ممن لعبت ضدهن في المسابقة كانت اللعبة التايلاندية بسبب خبرتها الكبيرة، وفي مباراة المربع الذهبي كانت اللاعبة التركية قوية جدا، ولكن سما قالت إن أصعب مباراة لعبتها كانت ضد اللاعبة الروسية، إذ إنها بطلة العالم وفازت ببطولة أوروبا 3 مرات.