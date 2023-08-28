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«الإفتاء» تكشف أهمية التحلي بخلق الصبر والإحسان: أجره عظيم

كتب:

إسراء سليمان ورؤى ممدوح
01:34 م | الإثنين 28 أغسطس 2023
دار الإفتاء المصرية

دار الإفتاء المصرية

أوضحت دار الإفتاء المصرية أهمية وعظم أجر الصبر على الأذى، إذ حث الإسلام على الصبر، لافتة إلى أنّ الصبر خلق عظيم، وله فضائل كثيرة منها أنّ الله يضاعف أجر الصابرين على غيرهم، ويوفيهم أجرهم بغير حساب، فكل عمل يُعرف ثوابه إلا الصبر، قال تعالى: «إنَمَا يُوَفَى الصَابِرُونَ أجْرَهُم بِغَيرٍ حِسابٍ» [الزمر: 10].

أهمية وعظم فضيلة الإحسان

وأوضحت دار الإفتاء على فضيلة الإحسان، ومقابلة الإساءة بالعفو والغفران، والعداوة بالسماحة والدفع بالتي هي أحسن، وذلك من أكبر عوامل تغيير مواقف الأعداء والمسيئين، مشددة على أنّ الإنسان أسير الإحسان، وإن كان المطلوب صعبا على النفس فإنّ المقابل عظيم والأجر جزيل، فهذه المرتبة لا يلقاها إلا أهل الصبر والمراتب العلا، لقوله تعالى: «وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ» [فصلت 34 - 35].

رفعة العبد في الدنيا والآخرة

ولفتت الدار إلى معنى وتفسير قوله تعالى «وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ»، كونها من خصال خواص الخلق، التي ينال بها العبد الرفعة في الدنيا والآخرة، التي هي من أكبر خصال مكارم الأخلاق.

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