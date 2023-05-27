غدا.. انطلاق فعاليات الأسبوع الثالث لحملة «مكارم الأخلاق» بأوقاف كفرالشيخ

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، انطلاق فعاليات الأسبوع الثالث لحملة «مكارم الأخلاق»، تحت رعاية وبتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

انطلاق فعاليات الأسبوع الثالث لحملة «مكارم الأخلاق»

وقال الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنّ فعاليات الأسبوع الثالث لحملة «مكارم الأخلاق» تنطلق، غداً الأحد، بحوالي 5 آلاف مسجداً بمراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، من خلال خاطرة دعوية عقب صلاة العشاء يتحدث فيها الإمام عن الأخلاق والآداب العامة.

ترسيخ القيم والآداب العامة

وأوضح «بسيوني»، أن حملة «مكارم الأخلاق» ستتناول موضوعات «جبر الخواطر - الوفاء - التكافل والتراحم - التسامح»، مشيراً إلى أن الحملة تستمر على مدار شهر كامل وتأتي في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف لترسيخ القيم والآداب العامة في قلوب أبناء الشعب المصري العظيم.

وأشار «بسيوني»، إلى أنه يشدّد دائماً على ضرورة التفاعل الإيجابي مع جميع الأنشطة الدعوية، وبذل أقصى الطاقات لتظل المساجد منارة إشعاع وتثقيف وتنوير، في ظل توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.